فرار الموقوف داني الرشيد من مبنى حماية الشخصيات التابع لأمن الدولة.. وفتح تحقيق بالحادث

ذكرت قناة "الجديد" ان المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية امن الدولة لضبط المتورطين في تسهيل عملية هروب الموقوف داني الرشيد مساء الأربعاء من مقر حماية الشخصيات في ساحة العبد.

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وكانت القناة أفادت في 3 كانون الثّاني الماضي، بأنّ "المحامي العام الاسئنافي في البقاع القاضي جورج خاطر ادّعى على داني الرشيد (مدير مكتب الوزير السّابق سليم جريصاتي ومستشار المدير العام للأمن الدّولة اللّواء طوني صليبا) وشركائه، بأنّهم أقدموا على تأليف جمعيّة أشرار مسلّحة، بهدف ارتكاب الجنايات على الأشخاص، وذلك لإقدامهم على محاولة قتل المهندس عبدالله حنا في زحلة بضربة على رأسه بكعب مسدّس غير مرخّص، وتزوير لوحات سيّارات لتنفيذ أعمالهم، وأحال الملف إلى قاضي التّحقيق الأوّل في البقاع".

ولاحقا أفادت قناة الـ lbci عن توقيف عنصرين من جهاز أمن الدولة على خلفية فرار الرشيد.