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لبنان

ردا على مجزرتي الناقورة وطير حرفا.. هذا ما استهدفه "الحزب" صباحا

Lebanon 24
28-03-2024 | 05:57
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أعلن حزب الله في بيان انه قصف صباح اليوم الخميس 28-03-2024 مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ‏وذلك في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها.
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