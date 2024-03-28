ردا على مجزرتي الناقورة وطير حرفا.. هذا ما استهدفه "الحزب" صباحا

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أعلن حزب الله في بيان انه قصف صباح اليوم الخميس 28-03-2024 مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية ‏وذلك في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها.