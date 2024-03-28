تطورات الجبهة الجنوبية: تحليق للطيران الاستطلاعي وقصف يطال هذه المناطق

حلق الطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، كما تتعرض اطراف الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة لقصف مدفعي متقطع، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".



واستهدف العـدو الاسرائيلي منذ بعض الوقت اطراف بلدات الظهيرة، زبقين، مجدل زون، طير حرفا ووادي حامول بعدد من القـذائف المدفعية.

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