Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: مسارُ تحرير القرار الوطني مُكلِف!

Lebanon 24
28-03-2024 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1180288-638472242458133929.jpg
Doc-P-1180288-638472242458133929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "مسار تحرير القرار الوطني شائك مكلف. خيار استرداد الدولة قرار معقد. مسار التحرير وخيار الاسترداد يتعرضان عن سابق تصور وتصميم لفعل تشويه تضليلي  قائمٍ في الإقصاء حينا، وفي الترهيب أحيانا".
Advertisement
 
وأضاف: "ثمّة من احترف في الإقصاء والترهيب نهجا رابِحا في عرفه، ولاقاه في ذلك من ابتعدوا عن الثوابت التاريخية للبنان الرسالة، أو من اختاروا بوصلة منحرفة عن هوية لبنان الحضارية".
 
وانتهى الملتقى إلى القول: "في أي حال حوار المحبة بالحقيقة، وبالحقيقة وحدها، استراتيجية مؤسسة في بناء دولة المواطنة، مهما تصاعدت موجات التجني، والتجريح، والتخوين. الميثاق والصيغة ضمانتا أي إنقاذ مرتجى. حمى الله لبنان واللبنانيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-03-28
07:44 | 2024-03-28
07:40 | 2024-03-28
07:38 | 2024-03-28
07:33 | 2024-03-28
07:26 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24