بدعم من وزارة الصحة و "اليونيسف".. اختتام تجهيز سلسلة تبريد خاصة باللقاحات في بعلبك

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اختتم قسم التحصين في طبابة قضاء بعلبك تجهيز سلسلة تبريد خاصة باللقاحات، بدعم من منظمة "اليونيسف" ووزارة الصحة العامة، وشمل المشروع تجهيز مركز توزيع اللقاحات في قضاء بعلبك بغرفة تبريد مزودة بنظام طاقة شمسية ضخم، بالإضافة الى برادات حديثة تعمل على الطاقة الشمسية لتغطية حاجة المنطقة، وذلك بالتعاون مع بلدية بعلبك.كما شمل المشروع تجهيز 45 مستوصفا ومركزا صحيا، جميعهم مرخصين ومطابقين للشروط الصحية.وتهدف هذه السلسلة إلى توفير بيئة تخزين ونقل مطابقة للشروط العالمية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف، لتأمين لقاحات آمنة وفعالة لجميع المواليد والأطفال المقيمين في القضاء.ونوّه طبيب قضاء بعلبك الدكتور علي صبحي هزيمة، ب"الدور الكبير الذي قامت به بلدية بعلبك في تسهيل أمور تجهيز قسم التحصين"، مثنيا على "المجهود الكبير الذي قامت به مسؤولة قسم التحصين نور مكية، لإتمام تجهيز سلسلة التبريد في مركز التوزيع وفي المستوصفات والمراكز الصحية، بالإضافة الى الجهود التي تقوم بها من أجل تأمين الكميات الشهرية من اللقاحات والمستلزمات من المستودع المركزي، وتدريب العاملين الصحيين، وإقامة محاضرات التوعية عن أهمية التلقيح؛ وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة ورفع نسبة التغطية".وأكد أن"اللقاحات آمنة وفعالة، تؤمن الحماية ضد 10 أمراض إنتقالية،هي: الشلل الرخو الحاد، الشاهوق، الخانوق، الكزاز، الصفيرة ب، المستدمية النزلية، الحصبة، الحصبة الألمانية، وأبو كعب روتا".وختم هزيمة مشيراً إلى أن "جميع اللقاحات الأساسية متوفرة بشكل مجاني بدعم من منظمة اليونيسف ووزارة الصحة العامة، لجميع الأطفال من مختلف الجنسيات من عمر صفر حتى عمر ١٨ عاما، ويخضع العامل الصحي الذي يقدم خدمة التحصين إلى دورات تدريبية مكثفة، كما يشترط حصوله على شهادة علمية مصادق عليها، وإذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة العامة". (الوكالة الوطنية)