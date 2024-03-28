الموت يغيّب النائب السابق فؤاد راجي السعد

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والراحل هو من عين تراز (قضاء عاليه) ومواليد بيروت في 3 نيسان سنة 1941.تلقى علومه بجميع مراحلها في مدرسة الجمهور للآباء اليسوعيين، وحصل على شهادة البكالوريا القسم الثاني سنة 1960.تابع دراسته في جامعة القديس يوسف، فنال الإجازة في الحقوق، اللبنانية والفرنسية سنة 1964. كما حصل على إجازة في العلوم السياسية في السنة ذاتها، ودبلوم دراسات عليا في الحق العام سنة 1965. مارس مهنة المحاماة في مكتبه الخاص.عين نائباً عن الشوف سنة 1991. وانتخب نائباً عن دائرة عاليه في دورة سنة 1992، وعن دائرة عاليه ـ بعبدا في دورة سنة 2000 وسنة 2005 (لائحة وليد جنبلاط) وسنة 2009.شارك في أعمال اللجان النيابية فكان عضواً في لجنة الإدارة والعدل، ولجنة التربية الوطنية، ولجنة الشؤون الخارجية، كما ترأس لجنة الأشغال العامة بين سنتي 1992 ـ 1996.وعين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، في تشرين الأول سنة 2000، في حكومة الرئيس رفيق الحريري.كما مثل لبنان في عدة مؤتمرات، وخصوصاً مؤتمرات الفرنكفون. وخلال تمرسه بالوزارة وضع استراتيجيا التنمية الإدارية وبرمجتها، وأطلق مشاريع تطوير الإدارة وتحديثها ومكننتها، وترسيخ علاقة المواطن بها.وعمل على إنشاء معهد الإدارة، ووسيط الجمهورية، ومكتب المعلومات الإدارية، ومشروع توصيف وتصنيف الوظائف، وإعادة النظر في هيكليات الإدارات لتطويرها وتحديثها وتقليص ملاكاتها. كما عمل على تحسين أداء الموظفين وتطوير أداء الإدارة.