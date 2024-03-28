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لبنان

مع استعداد "حركة أمل" لتشييع شهدائها.. صفارات الإنذار تدوي للمرة الثانية في الناقورة

Lebanon 24
28-03-2024 | 06:56
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مع استعدادات حركة لتشييع شهدائها الذين سقطوا أمس جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الناقورة، أفادت معلومات عن دوي صفارات الإنذار للمرة الثانية اليوم   من المقر العام لليونيفيل في الناقورة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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