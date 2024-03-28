مع استعداد "حركة أمل" لتشييع شهدائها.. صفارات الإنذار تدوي للمرة الثانية في الناقورة

مع استعدادات حركة لتشييع شهدائها الذين سقطوا أمس جرّاء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الناقورة، أفادت معلومات عن دوي صفارات الإنذار للمرة الثانية اليوم من المقر العام لليونيفيل في الناقورة.

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