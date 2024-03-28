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لبنان

وفد من الجماعة الإسلامية يزور مكاري معزيًا

Lebanon 24
28-03-2024 | 07:01
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 استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري قبل الظهر في مكتبه في الوزارة وفدا من "الجماعة الاسلامية" ضم: بسام غنوم، وسام الحجار ووائل نجم الذي تحدث باسم الوفد وقال: "زيارتنا تأتي في اطار تقديم التعازي لوزير الاعلام بعمّه، كما كان عرض لما يتعرض له الجسم الصحافي والاعلامي سواء في جنوب لبنان او في فلسطين المحتلة وغزة من اعتداءات صهيونية واستهدافات مباشرة وضرورة التحرك لحماية الأطقم الصحافية التي تعمل على كشف حقيقة إجرام هذا العدو ونقل الواقع كما هو للرأي العام اللبناني والعربي والدولي".
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ولفت الى أن " الوزير المكاري بدوره قدم عبرهم التعازي الى جمعية الإسعاف اللبنانية التي سقط لها 7 مسعفين في مجزرة الهبارية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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