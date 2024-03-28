المفتي عبد الله: لولا النكد السياسي لاجتمع اللّبنانيون على مواجهة العدو

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أقامت حركة "أمل" في اقليم جبل عامل احتفالا، لمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى، في مجمع الخضرا الديني في مدينة صور، بحضور المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل مفتي صور وجبل عامل الشيخ القاضي حسن عبد الله، أعضاء قيادة الإقليم أحمد عباس، علوان شرف الدين وحسن قصير، وعدد من الفاعليات الدينية والحركية والاجتماعية والأهلية.تخلل المناسبة كلمة للمفتي عبد الله، استذكر فيها "عطر النبوة" وتحدث عن "السبط الأول وكريم آل محمد الإمام الحسن الذي اجتمع فيه النقاء الإنساني والقيم الأخلاقية". وقال: "إن الإنسان يسعى دائما للوصول الى أرقى الدرجات من الإيمان الصحيح والحقيقي الذي لا تزلزله أي متغيرات ويسعى الى الأخلاق التي امتاز بها الانبياء، لأن هذين البعدين أساسيين في بناء النفس والأسرة والأجيال".أضاف: "لا بد من الابتعاد عن الفتن بين المسلمين والإساءة لبعضهم البعض. والخطاب الإسلامي اليوم بحاجة الى معطيين الأول هو وحدة المسلمين والخطاب الواعي القادر على تجاوز العقبات وازالة العوائق والحواجز المصطنعة بينه وبين الغير".وأشار إلى ما يحدث في غزة "التي تعاني من تخلي المجتمع والأنظمة الإسلامية عنها وعن فلسطين كما تمادى المجتمع الغربي في حماية العدو الاسرائيلي رغم كل المجازر التي يرتكبها"، مؤكدا أن "هذه الجريمة برسم الإنسانية والمشروع الديني الاسلامي".وختم: "بالحديث عما يجري في لبنان الذي يعيش ظروفاً استثنائية، إن ما يجري هو برسم الانتماء اللبناني أحزاباً وكتلاً سياسية ومفكرين وإعلام. لولا النكد السياسي لاجتمع اللبنانيون على مواجهة العدو وكانوا حماة للوطن كما أراد الإمام الصدر وكنا الجيل الذي يسعى الى بناء وطن العدالة والقادر على التمييز بين تفتيت البلد وبناء البلد النهائي لجميع أبنائه".