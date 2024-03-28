Advertisement

لبنان

الجبهة المسيحية: لنشر الجيش إلى جانب قوات حفظ السلام في قرى الشريط الحدودي

Lebanon 24
28-03-2024 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1180316-638472286271375512.jpg
Doc-P-1180316-638472286271375512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حيّت "الجبهة المسيحية" خلال اجتماعها الدوري في مقرها في الأشرفية، "أهالي رميش المقاومين الأبطال الصامدين في أرضهم الذين منعوا إطلاق الصواريخ من بين المنازل رغم كل الصعاب والتجاوزات التي يقوم بها حزب الله الذي يحاول بشتى الوسائل استجرار حرب مدمرة إلى رميش والقرى المسيحية الحدودية كافة بهدف تهجير اهلها والسيطرة عليها وبسط نفوذها الكامل على الشريط الحدودي".
Advertisement

وتمنّت الجبهة في بيان على "أهالي القرى الشيعية في الجنوب أن يحذو حذو أهالي رميش فيطردوا "الميليشيات" التي عاثت دمارًا في قراهم وأدّت إلى قتلهم وتهجيرهم، لا دفاعًا عن كرامتهم كما تدّعي، بل حفاظًا على مصالح إيران ومشروعها الاستراتيجي".

وطالبت الحكومة بـ " تكليف الجيش الانتشار بأقصى سرعة ممكنة إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قرى الشريط الحدودي ومنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل التي ترد بقصف القرى وتُسبِّب بقتل وتهجير المدنيين بأسلحتها وصواريخها الفتاكة".

من جهة أخرى، جدّدت الجبهة مناشدتها "الأحزاب والقوى السيادية التوجه الى الأمم المتحدة عبر تشكيل وفدٍ نيابي يمثّل كافة المذاهب وذلك لمطالبتها رسمياً بتطبيق القرار ١٥٥٩ تحت الفصل السابع، فهو الحل الأمثل للخلاص من الاحتلال الإيراني والميليشيات التي تستبيح لبنان بقوة السلاح التي جعلت من شعبه لقمة سائغة بين فكَّي آلة الدمار والهلاك".(الوكالة الوطنية)
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-03-28
09:48 | 2024-03-28
09:40 | 2024-03-28
09:36 | 2024-03-28
09:33 | 2024-03-28
09:29 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24