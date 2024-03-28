شمعون يعايد اللبنانيين لمناسبة حلول الفصح المجيد

غادر رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون لبنان، في جولة على عدد من الدول الأوروبية.

وتقدم شمعون من اللبنانيين عموماً، والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً، بأحرّ التهاني لمناسبة حلول الفصح المجيد"، متمنياً ان" يعيده الله على لبناننا بقيامته من مآسيه وقد استعاد سيادته وحريته واستقراره". (الوكالة الوطنية)