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لبنان
الرئيس ميشال سليمان: جريمتا موسكو والهبارية متشابهتان
Lebanon 24
28-03-2024
|
07:44
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لفت رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان في تصريح له اليوم إلى أن "جريمة موسكو وجريمة الهبّارية، متشابهتان بالشكل والمضمون وكذلك بالأهداف وفي العقل المخطّط واليد المنفّذة".
وأضاف:" أما الخلاصة فواحدة: "إرهاب".
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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الهبارية
موسكو
ميشال سليمان
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