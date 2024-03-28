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لبنان

الرئيس ميشال سليمان: جريمتا موسكو والهبارية متشابهتان

Lebanon 24
28-03-2024 | 07:44
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لفت رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان في تصريح له اليوم إلى أن "جريمة موسكو وجريمة الهبّارية، متشابهتان بالشكل والمضمون وكذلك بالأهداف وفي العقل المخطّط واليد المنفّذة".
 
وأضاف:" أما الخلاصة فواحدة: "إرهاب".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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الهبارية

موسكو

ميشال سليمان

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