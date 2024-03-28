الرئيس ميشال سليمان: جريمتا موسكو والهبارية متشابهتان

لفت رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان في تصريح له اليوم إلى أن "جريمة موسكو وجريمة الهبّارية، متشابهتان بالشكل والمضمون وكذلك بالأهداف وفي العقل المخطّط واليد المنفّذة".

وأضاف:" أما الخلاصة فواحدة: "إرهاب".