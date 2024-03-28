عمال اتحاد بلديات الفيحاء يهددون بالتصعيد

Advertisement

نفذ عمال وموظفو اتحاد بلديات الفيحاء اعتصاما امام مركز الاتحاد في مدينة الميناء، قبل ان يعملوا على قطع الطريق امام منزل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في شارع المئتين.وتحدث في الاعتصام رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، فأشار الى ان "عمال وموظفي اتحاد بلديات الفيحاء محرومون من رواتبهم منذ ستة اشهر"، وسأل: "اين نواب طرابلس؟ فنحن لم نسمع صرختهم ولا صوتهم الى جانب هؤلاء المغبونين والمظلومين والمحرومين حتى من راتبهم".وقال: "للاسف الشديد إن احبتنا في الاتحاد سيذهبون الى التصعيد لانهم لا يحصلون على الطبابة ولا على المنح المدرسية، وفي نهاية المطاف كما نعلم، فإن وزارة الداخلية هي المسؤولة مباشرة عن عمال البلديات وايضا عن اتحاد بلديات الفيحاء. لذلك نطالب وزير الداخلية باجراء اتصالاته لتأمين رواتب هؤلاء، وايضا بالنسبة لعمال بلدية طرابلس، اننا نتوجه الى اهلنا في المدينة للوقوف الى جانب عمال الاتحاد وعمال البلديتين في طرابلس والميناء، ونسأل مثلا في ما يتعلق بمصير موظفي اطفاء طرابلس، اذا حصل اي حريق من يتدخل ومن يسارع الى المساعدة ومد يد العون والتضحية ونحن نتمنى على المسؤولين جميعا ان يقفوا معهم والى جانبهم فهم في النهاية بشر ويحتاجون لكي يعيشوا حياتهم شأنهم شأن غيرهم بكرامة ولا يجب ان يذلوا في رواتبهم او ينتظروا كرتونة المساعدات الغذائية فليعطوهم رواتبهم وكفى".كما تحدث حاتم عبوشي باسم العمال والموظفين، فأشار الى "واقع ابناء الموظفين في الاتحاد ومعاناتهم وبات بعضهم يطرد من المدارس لانه لا يتمكن من تسديد ما يتوجب عليه ولا يشاركون بالتالي في الامتحانات المطلوبة منهم".