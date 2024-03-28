ريزا: أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية في لبنان

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قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا في بيان، تعقيباً على الأحداث الأخيرة التي وقعت في جنوب لبنان، حيث أودت الغارات الجوية بحياة العديد من المدنيين:"لقد أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ 36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة في الأرواح والإصابات في جنوب لبنان. وقُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً في يوم واحد، من بينهم 10 مسعفين".أضاف:"أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية"، مشيرا الى ان" الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي وهي غير مقبولة".وتابع:"قواعد الحرب واضحة: يجب حماية المدنيين، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية. ويجب حماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية".وختم ريزا مؤكدا:"الرعاية الصحية ليست هدفاً. المدنيون ليسوا هدفاً. (الوكالة الوطنية)