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لبنان

أطلقها الحزب.. ماذا اعترضت إسرائيل في أجوائها؟

Lebanon 24
28-03-2024 | 08:03
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أفادت الإذاعة الإسرائيلية عن اعتراض مسيّرة لحزب الله في اجواء مدينة صفد في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل. 
 
 
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