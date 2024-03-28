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لبنان

الوزير بيرم استقبل كعدي.. وتأكيد على رفض الجدران التي تعيق التواصل

Lebanon 24
28-03-2024 | 08:28
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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، رئيس المجلس العمالي العام في حزب "الكتائب" الدكتور زياد كعدي ونائبه فادي مخول.
 
وقد وضع الوزير بيرم الوفد بعد الترحيب به "بالجهود التي تقوم بها وزارة العمل والمسار الذي تسلكه في التحول الرقمي وتكريس العمل المؤسساتي".
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وكان اتفاق على مزيد من التواصل وبناء الجسور والثقة، ورفض الجدران التي تعيق هذا التواصل لأن لبنان لا يقوم الا بكل أبنائه.
 
وكان الوفد قد استفسر من الوزير بيرم عن أوضاع الأجور في القطاع الخاص، مثمنا "الدور الذي يقوم به وزير العمل في سبيل تحسين هذه الأجور". 
 
كما تطرق الوفد الى أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأهمية تفعيله في هذه الظروف. وتم الاتفاق على أن تكون اللقاءات مستمرة بين الجانبين. (الوكالة الوطنية)
المصدر: الوكالة الوطنية
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