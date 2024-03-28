"تجلب الدب عالكرم"... سامي الجميّل لنصرالله: أوقف هذه المهزلة

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على "إكس" تعليقاً على قصف الهبارية: "نحن على قاب قوسين من تكرار تجربة غزة في جنوب لبنان".



وأضاف: "القتل الإسرائيلي بدأ يأخذ منحىً عشوائياً والإجرام المستنكر والمدان أصبح يطال الأبرياء والعزّل".



وتوجّه إلى السيد حسن نصرالله بالقول: "سيد حسن، أوقف مهزلة "جبهة الـمساندة وإلهاء إسرائيل" فأنت تجرّ الدمار إلى الجنوب وتجلب "الدب عالكرم".



وختم: "تعازينا لأهالي الشهداء المدنيين والمسعفين الذين سقطوا بالأمس. ضيعان الشباب!".

نحن على قاب قوسين من تكرار تجربة #غزة في #جنوب_لبنان.

القتل الإسرائيلي بدأ يأخذ منحىً عشوائياً والإجرام المستنكر والمدان أصبح يطال الأبرياء والعزّل.

سيد حسن، أوقف مهزلة "جبهة الـمساندة وإلهاء #إسرائيل" فأنت تجرّ الدمار إلى الجنوب وتجلب "الدب عالكرم".

تعازينا لأهالي الشهداء… — Samy Gemayel (@samygemayel) March 28, 2024 Advertisement