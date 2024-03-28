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لبنان

"تجلب الدب عالكرم"... سامي الجميّل لنصرالله: أوقف هذه المهزلة

Lebanon 24
28-03-2024 | 08:23
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كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على "إكس" تعليقاً على قصف الهبارية: "نحن على قاب قوسين من تكرار تجربة غزة في جنوب لبنان".

وأضاف: "القتل الإسرائيلي بدأ يأخذ منحىً عشوائياً والإجرام المستنكر والمدان أصبح يطال الأبرياء والعزّل".

وتوجّه إلى السيد حسن نصرالله بالقول: "سيد حسن، أوقف مهزلة "جبهة الـمساندة وإلهاء إسرائيل" فأنت تجرّ الدمار إلى الجنوب وتجلب "الدب عالكرم".

وختم: "تعازينا لأهالي الشهداء المدنيين والمسعفين الذين سقطوا بالأمس. ضيعان الشباب!".
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