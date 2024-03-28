"تجلب الدب عالكرم"... سامي الجميّل لنصرالله: أوقف هذه المهزلة

نحن على قاب قوسين من تكرار تجربة #غزة في #جنوب_لبنان.
القتل الإسرائيلي بدأ يأخذ منحىً عشوائياً والإجرام المستنكر والمدان أصبح يطال الأبرياء والعزّل.
سيد حسن، أوقف مهزلة "جبهة الـمساندة وإلهاء #إسرائيل" فأنت تجرّ الدمار إلى الجنوب وتجلب "الدب عالكرم".
تعازينا لأهالي الشهداء…
— Samy Gemayel (@samygemayel) March 28, 2024
نحن على قاب قوسين من تكرار تجربة #غزة في #جنوب_لبنان.
القتل الإسرائيلي بدأ يأخذ منحىً عشوائياً والإجرام المستنكر والمدان أصبح يطال الأبرياء والعزّل.
سيد حسن، أوقف مهزلة "جبهة الـمساندة وإلهاء #إسرائيل" فأنت تجرّ الدمار إلى الجنوب وتجلب "الدب عالكرم".
تعازينا لأهالي الشهداء…