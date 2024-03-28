بدعمٍ صينيّ.. الصّليب الأحمر يطلق مشروع دعم مالي

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عقد في المركز الرئيسي للصليب الأحمر اللبناني في سبيرز لقاء، أطلق فيه مشروع دعمه من قبل الحكومة الصينية، يهدف إلى "توفير دعم مالي لخدمات نقل الدم وخدمة الإسعاف النهاري"، شارك فيه الدكتور جوزيف الحلو ممثلا وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض، المستشارة الاقتصادية والتجارية للسفارة الصينية لي وانغ ممثلة السفير الصيني تشيان مينجيان، ألامين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، مدير المكتب القطري للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في لبنان والعراق كريستيان كورتيز.وبحسب بيان عن الصليب الاحمر "كان اللقاء فرصة لشرح استراتيجية الصليب الأحمر اللبناني وخدماته الحيوية والتحديات في ظل الظروف الراهنة، وركزت المداولات على دور الصليب الأحمر اللبناني وأهمية دعمه ومساندته من أجل استمرار خدماته الأساسية لا سيما نقل الدم والإسعاف والطوارئ".وشكر كتانة "الحكومة الصينية على المبادرة والإتحاد الدولي على جهوده في تحقيق هذا المشروع، ووزارة الصحة العامة على الاهتمام والتعاون الوثيق ودعم الصليب الأحمر اللبناني بالشأن الصحي".وتخلل اللقاء جولة في مركز نقل الدم، حيث تم الاستماع إلى شرح حول الإجراءات المعتمدة لتأمين وحدات الدم، والاطلاع على تجهيزات سيارة إلاسعاف ومحتوياتها. (الوكالة الوطنية)