Advertisement

لبنان

بري استقبل وزير الصحة وبحث مع العريضي المستجدات السياسية والميدانية

Lebanon 24
28-03-2024 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1180350-638472337349429380.jpg
Doc-P-1180350-638472337349429380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، حيث تم عرض للأوضاع العامة والشؤون المتصلة بالقطاعين الصحي والإستشفائي وأوضاع المستشفيات الحكومية.
Advertisement
 
واستقبل بري الوزير السابق غازي العريضي، حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-03-28
09:48 | 2024-03-28
09:40 | 2024-03-28
09:36 | 2024-03-28
09:33 | 2024-03-28
09:29 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24