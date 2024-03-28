بري استقبل وزير الصحة وبحث مع العريضي المستجدات السياسية والميدانية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، حيث تم عرض للأوضاع العامة والشؤون المتصلة بالقطاعين الصحي والإستشفائي وأوضاع المستشفيات الحكومية.واستقبل بري الوزير السابق غازي العريضي، حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.