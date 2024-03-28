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لبنان

تصريح خطير لمسؤول إسرائيلي: سندخل لبنان بعد رفح

Lebanon 24
28-03-2024 | 08:49
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول قوله إن "الجيش الإسرائيلي سيدخل لبنان بعد الانتهاء من عملية رفح". 
 
وكان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين أعلن يوم أمس أن "القوات الإسرائيلية جاهزة لـ"التصرّف" على الحدود اللبنانية". 
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