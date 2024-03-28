بمناسبة عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك.. بيان عن "جمعية تجار صيدا وضواحيها"

تقدمت "جمعية تجار صيدا وضواحيها" بالتهنئة لجميع اللبنانيين بالأعياد المجيدة والمباركة وأعلنت تمديد فتح أسواق المدينة ليلاً خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بدءاً من الإثنين في الأول من نيسان وحتى ليلة عيد الفطر المبارك.

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وجاء في بيان صادر عن الجمعية لمناسبة عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك :

" تتقدم جمعية تجار صيدا وضواحيها من جميع اللبنانيين بالتهنئة بقرب حلول عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك سائلين الله تعالى أن تعم بركة الأعياد بلدنا الحبيب والأمة العربية والإسلامية بالخير والإستقرار وفي ظروف أفضل خاصة على أهلنا في غزة وفي جنوب لبنان في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية وما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر وجرائم قتل وتهجير، سائلين االله عز وجل ان يزيل هذه الغمامة عن لبنان وعن فلسطين في هذه الأيام المباركة.

تطل الأعياد المجيدة والمباركة هذا العام في أوضاع مثقلة بالأزمات والهموم وفي وقت لا يزال فيه البلد يواجه ارتدادات الهزّات السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية التي شهدها خلال السنوات القليلة الماضية، وطالت بتداعياتها الكارثية المواطن اللبناني في يومياته وفي معيشته وفي حقه بتأمين صحة ومستقبل أبنائه بعدما سلبته جنى عمره ، كما أكملت على ما تبقى من مقدرات لدى القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع التجاري الذي يصارع من أجل الإستمرارية ولو باللحم الحي ، وجاء قانون الإيجارات الجديد والهجين للأماكن غير السكنية ليهدد ليس فقط عمل هذا القطاع بل استدامته ووجوده !.

وفي غمرة ما نحمّله لأعيادنا من أمنيات، نسأل الله تعالى أن يمكن بلدنا من اجتياز هذه المرحلة الصعبة، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على وضعه مجدداً على سكة الإنقاذ المنشود والنهوض المرتجى.

وبالمناسبة تعلن جمعية تجار صيدا وضواحيها فتح الأسواق التجارية ليلاً ( بعد الإفطار وحتى الواحدة فجراً) خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بدءاً من الإثنين في الأول من نيسان 2024 وحتى ليلة عيد الفطر المبارك، وأنها عملت على تأمين الكهرباء للوسط التجاري طيلة هذه الفترة، متمنين على الزملاء التجار تخصيص هذه المناسبة بعروضات وأسعار مدروسة، علماً أن الجمعية حرصت كما في كل عام ومنذ الأسبوع الأول من شهر رمضان على رفع وتعليق الزينة الرمضانية في الأسواق التجارية لإنارتها ليلاً ، وذلك بمساهمات مشكورة من عدد من الزملاء التجار على أمل أن يساهم ذلك بضخ بعض النشاط الاقتصادي للمدينة في وقت هي أحوج ما تكون اليه ..كل عام وأنتم بخير" .