بو حبيب استقبل فرونتسكا: سنستمر بالدفع نحو التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١

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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، في خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ، "أننا سنستمر بالدفع نحو التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ كونه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار المنشود".والتقى بوحبيب نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي إيثان غولدريتش ترافقه السفيرة ليزا جونز وتناول البحث الوضع في الجنوب، والحرب في غزة. وشدد على "ضرورة دعم المبادرات الديبلوماسية لاستعادة الاستقرار في الجنوب والمنطقة.وتم التشديد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية. (الوكالة الوطنية)