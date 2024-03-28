شابة لبنانية توفيت في الاغتراب.. تعرضت لحادث سير مروّع

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الشابة آية عصام بحر، ابنة مدينة صور، توفيت بعدما دخلت في غيبوبة في 17 شباط إثر تعرضها لحادث سير مروّع في أبيدجان في ساحل العاج.