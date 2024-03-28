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لبنان

شابة لبنانية توفيت في الاغتراب.. تعرضت لحادث سير مروّع

Lebanon 24
28-03-2024 | 09:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الشابة آية عصام بحر، ابنة مدينة صور، توفيت بعدما دخلت في غيبوبة في 17 شباط إثر تعرضها لحادث سير مروّع في أبيدجان في ساحل العاج. 
 
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