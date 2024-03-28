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لبنان

بالصورة.. انفجار قارورة غاز داخل سيارة

Lebanon 24
28-03-2024 | 09:40
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار قارورة غاز داخل سيارة على طريق مشروع القبة في طرابلس، واقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
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