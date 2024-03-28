العلاقات اللبنانية الألمانية بين بوشكيان وشتيلفريد

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، وبحثا في سبل تعزيز التعاون بين لبنان والمانيا، وزيادة الدعم الالماني في إطار الاتحاد الأوروبي للبنان، على الصعد الاقتصادية والصناعية والتبادلية.

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