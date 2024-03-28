إشكال بين سيّدة وأحد الأشخاص.. صفعها في وسط الطريق ونُقلت إلى المستشفى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين سيّدة كانت تقود سيارة رباعية الدفع وشخص تتطور إلى تلاسن في محلة القبة في طرابلس.

وعمد لاحقاً هذا الشخص إلى صفع السيّدة، ونُقلت على الإثر إلى المستشفى.