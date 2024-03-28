لمعاينة أعمال الصّيانة.. جولة تفقدية السّبت لحمية في طرابلس

يقوم وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية يوم السبت المقبل 30/3/2024 في تمام الحادية عشرة صباحاً بجولة في قضاء المنية-الضنية، حيث يُشرف على بدء أعمال معالجة الانهيار على طريق السفيرة-الضنية، كما يتفقد بعض الطرقات في القضاء التي بدأ الكشف عليها تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة لها. (الوكالة الوطنية)

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