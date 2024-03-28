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لبنان
بيان توضيحي للمكتب الإعلامي لميقاتي بشأن الكتابين اللذين وجههما لمولوي و"أمن الدولة".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
28-03-2024
|
10:33
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
نشر موقع" أساس ميديا" اليوم مقالا يتعلق بالكتابين اللذين وجههما دولة الرئيس الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجهاز امن الدولة، التابع لرئاسة الحكومة، في شأن" العناصر الامنية والاليات العسكرية الموضوعة بتصرف شخصيات خلافا للقانون".
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وخلافا للرواية التي اوردها المقال، فان الكتاب الموجه من دولة الرئيس الى معالي الوزير هو اجراء عادي يأتي من ضمن المتابعات العادية لهذا الملف وتم تعميمه على الاعلام قبل ظهر الثلاثاء الفائت، مثل سائر القرارات والتعاميم، اي قبل موعد افطار "دار الايتام الاسلامية"، بما يدحض"الرواية" التي اوردها المقال وربط توجيه الكتاب "بعجقة سير خانقة علق بها موكب دولة الرئيس".
كما ان الكتاب الموجّه الى معالي الوزير نص بوضوح على انه الحاق بكتاب سابق يحمل الرقم 322/ص وتم ارساله بتاريخ 28-2-2024"
أما بشأن الكتاب الموجّه الى المديرية العامة لامن الدولة، فهو شرح بشكل مفصل الاسباب والموجبات وحدد مهلة شهر لاعداد التقرير وابلاغه الى رئاسة الحكومة حسب الاصول. وقد تم ابلاغ الكتاب الى أمن الدولة ايضا، حسب الاصول.
أما ما ورد في المقال المذكور عن خلاف واحتقان بين دولة الرئيس ومعالي وزير الداخلية فهو من نسج الخيال، فالعلاقة قائمة على الود والمحبة والاحترام وتراعى فيها الاصول والقواعد التي ترعى العمل الحكومي.
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