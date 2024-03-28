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لبنان

إصابة شخص بطلق ناري.. هذا ما حصل معه في أنفه

Lebanon 24
28-03-2024 | 10:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة المدعو ع.ك.د. بطلق ناري أثناء لهوه بسلاح حربي في محلة تلة العرب في أنفه، ونُقل على الإثر إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
 
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