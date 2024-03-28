إصابة شخص بطلق ناري.. هذا ما حصل معه في أنفه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة المدعو ع.ك.د. بطلق ناري أثناء لهوه بسلاح حربي في محلة تلة العرب في أنفه، ونُقل على الإثر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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