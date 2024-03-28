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لبنان

"اليونيفيل" عن الوضع في جنوب لبنان: من الضروري أن يتوقف هذا التصعيد فوراً

Lebanon 24
28-03-2024 | 10:50
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صدر عن اليونيفيل البيان التالي: 
 
إن اليونيفيل تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي، حيث تسبب هذا التصعيد في مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير المنازل وسبل العيش.
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من الضروري أن يتوقف هذا التصعيد فوراً، ونحن نحثّ كافة الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام.
 
وتظل اليونيفيل على استعداد لدعم هذه العملية بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع ثلاثي بناء على طلب الأطراف.
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