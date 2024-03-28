Advertisement

لبنان

كنائس بشري احتفلت برتبة الغسل

Lebanon 24
28-03-2024 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1180393-638472431364604901.jpg
Doc-P-1180393-638472431364604901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت كنائس وأديار منطقة بشري والوادي المقدس احتفالات رتبة الغسل في يوم "خميس الاسرار"، ففي كنيسة السيدة - بشري، احتفل النائب البطريركي العام على المنطقة ورعية زغرتا - اهدن، المطران جوزيف نفاع بالرتبة، وعاونه رئيس الديوان في الديمان الخوري خليل عرب، وكهنة الكنيسة الخوارنة سيمون طوق وبيار سكر وجوزيف سكر.
Advertisement
 
وألقى المطران نفاع عظة تناول فيها معنى المناسبة المتصلة بتأسيس سر الكهنوت المقدس، وشدد على "دور الكاهن في نشر كلمة الله، وفي خدمة المحبة، بخاصة تجاه الفئات الضعيفة المهمشة، وفي تعزيز روابط التعاون والوحدة بين المؤمنين"، وقال: "إن تعاظم دور الكاهن يواكب تعاظم التحديات التي نواجهها، تحديات تهدد شبابنا بالضياع وتهدد عائلاتنا بالتفكك، ولا سبيل لمواجهة هذه الأخطار إلا بالعودة الصادقة إلى ينابيعنا الروحية وقيمنا الأخلاقية، وهذه العودة سهلة متى قادها كاهن غيور ملتزم". 
 
وختم بدعوة الكهنة "لكي يكون كل منهم مثلاً وقدوة في الخدمة والتضحي  والتفاني والتجرد".
 
وفي سيدة قنوبين احتفل الخوري هاني طوق بالرتبة بمشاركة راهبات الدير الأنطونيات برئاسة الأخت جانيت فنيانوس.

واحتفل الخوري حبيب صعب بالرتبة في كنيسة مار دانيال في حدث الجبة، كما احتفل الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا بالرتبة في كنيسة مار رومانوس- حدشيت، واحتفل بالرتبة رئيس دير مار ليشع الأب جوزيف مسلم المريمي في كنيسة الدير. واحتفل الخوري أنطونيوس جبارة بالرتبة في كنيسة السيدة - حصرون. 
 
وشددت عظات الكهنة والرهبان على أهمية "التجدد الروحي الكفيل باحداث تجدد إيجابي في العلاقات الإجتماعية والوطنية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2024-03-28
15:34 | 2024-03-28
15:30 | 2024-03-28
15:20 | 2024-03-28
15:19 | 2024-03-28
14:45 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24