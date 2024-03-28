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لبنان

سلسلة لقاءات لشيخ العقل في دار الطائفة

Lebanon 24
28-03-2024 | 11:32
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 التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم المنسّق العام لمنظمة فرسان مالطا في برامج الخدمات الصحية خالد قصقص الذي أطلعه على نشاطات المنظمة ومشاريعها الاجتماعية والصحية، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق. 
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كذلك التقى الشيخ أبي المنى رئيس جامعة المقاصد في بيروت د. حسان غزيري، للبحث في إطار التعاون في بعض الأنشطة الثقافية. 
 
والتقى ايضاً وفداً من "حركة شباب وهيئة الطوارئ المدنية في لبنان" برئاسة ايلي صليبا وضمّ اليه، نائب الرئيس الاول غسان ماجد عويدات والمحامي أمجد عمار، للتعريف بالحركة والهيئة والدور الذي تقومان به ودعوته الى إفطار رمضاني. 
 
ومن زوّار الشيخ ابي المنى رئيس "هيئة أبو ذر الغفاري" الشيخ حسن حمادة العاملي ووفد من سيدات الهيئة. كما استقبل د. نعيم مغبغب والمهندس سليمان العيد، وقدّم مغبغب مجموعة كتبه لشيخ العقل. ثم استقبل الدكتور سليم حمادة والدكتور منير حمزة.
 
كما كلف شيخ العقل مستشاره الشيخ وسام سليقا على رأس وفد تقديم واجب التعزية بشهداء الاعتداء الاسرائيلي في الهبارية.(الوكالة الوطنية) 
المصدر: الوكالة الوطنية
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