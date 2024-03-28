صفارات الإنذار تُدوّي داخل إسرائيل... ماذا تشهد الحدود الجنوبيّة الآن؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في شلومي وفي الجليل الغربيّ.

وقالت "الميادين" في هذا السياق، عن إطلاق صواريخ باتّجاه ثكنة حانيتا الإسرائيليّة ومحيطها، في الجليل الغربيّ.

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وأضافت أنّه تمّ إطلاق صواريخ باتّجاه الجليل الأعلى.



