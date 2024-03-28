"الحزب" يردّ على مجزرة الناقورة... هذا ما فعله مساء اليوم

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في إطار الردّ ‏على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها، قصف مستعمرتيّ غورن وشلومي بالأسلحة ‏الصاروخية". ‏

Advertisement