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لبنان

"الحزب" يردّ على مجزرة الناقورة... هذا ما فعله مساء اليوم

Lebanon 24
28-03-2024 | 12:28
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في إطار الردّ ‏على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها، قصف مستعمرتيّ غورن وشلومي بالأسلحة ‏الصاروخية". ‏
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