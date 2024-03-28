Advertisement

لبنان

سلام عرض مع رؤساء غرف التجارة الإصلاحات المطلوبة

Lebanon 24
28-03-2024 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1180438-638472496057159495.jpg
Doc-P-1180438-638472496057159495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اجتماعا مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ضم رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، رئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي، نائب رئيس غرفة التجارة في زحلة منير التيني ورئيس غرفة التجارة في صيدا محمد صالح.
Advertisement
 
خلال اللقاء، جرى البحث في "الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة تمهيدا لإطلاق مبادرة بين القطاعين العام والخاص لتوحيد الحلول بما يتعلق بمستقبل الإقتصاد اللبناني، وتم التأكيد على التعاون والتنسيق الضروري بين القطاعين العام والخاص.
 
 
أيضا تم الاتفاق على العمل المشترك نحو المكننة الكاملة بين الغرف والوزارة استكمالاً لمشروع المكننة التي بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2024-03-28
15:34 | 2024-03-28
15:30 | 2024-03-28
15:20 | 2024-03-28
15:19 | 2024-03-28
14:45 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24