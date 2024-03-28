سلام عرض مع رؤساء غرف التجارة الإصلاحات المطلوبة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اجتماعا مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ضم رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، رئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي، نائب رئيس غرفة التجارة في زحلة منير التيني ورئيس غرفة التجارة في صيدا محمد صالح.

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خلال اللقاء، جرى البحث في "الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة تمهيدا لإطلاق مبادرة بين القطاعين العام والخاص لتوحيد الحلول بما يتعلق بمستقبل الإقتصاد اللبناني، وتم التأكيد على التعاون والتنسيق الضروري بين القطاعين العام والخاص.

أيضا تم الاتفاق على العمل المشترك نحو المكننة الكاملة بين الغرف والوزارة استكمالاً لمشروع المكننة التي بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذه.