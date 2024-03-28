إستعداداً للحرب مع "الحزب"... هذا ما قام به الجيش الإسرائيلي اليوم

أفادت "سكاي نيوز"، أنّ الجيش الإسرائيليّ أجرى اليوم تدريبًا مفاجئًا على مستوى قيادة الأركان، لفحص مدى الجهوزية لحرب مفاجئة على الجبهة الشمالية مع "حزب الله".

Advertisement وتجدر الإشارة إلى أنّ قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، قال يوم أمس، إنّ "القوات الإسرائيلية جاهزة للتصرّف على الحدود اللبنانية".