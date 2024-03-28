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لبنان

إستعداداً للحرب مع "الحزب"... هذا ما قام به الجيش الإسرائيلي اليوم

Lebanon 24
28-03-2024 | 13:12
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أفادت "سكاي نيوز"، أنّ الجيش الإسرائيليّ أجرى اليوم تدريبًا مفاجئًا على مستوى قيادة الأركان، لفحص مدى الجهوزية لحرب مفاجئة على الجبهة الشمالية مع "حزب الله".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، قال يوم أمس، إنّ "القوات الإسرائيلية جاهزة للتصرّف على الحدود اللبنانية".
 
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