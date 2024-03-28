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لبنان

الأبيض: مرحلة جديدة تبدأ لتطوير النظام الصحي

Lebanon 24
28-03-2024 | 13:10
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اختتم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض لقاءاته مع مدراء المستشفيات لشرح آلية الزيادات الكبيرة التي طرأت على تعرفات التغطية الصحية، وذلك بلقاءين عقدهما بعد ظهر اليوم في المستشفى التركي بصيدا مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في محافظتي الجنوب والنبطية. 
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وفي السياق، لفت الوزير الأبيض إلى أن "تأمين مصلحة المريض يبقى الهدف الأساسي من الزيادات التي تضمنتها موازنة العام الحالي"، مشددا على "حتمية عدم قبض أي فروقات إضافية بحجة الأوضاع المالية الراهنة لأن الزيادات التي طرأت على التعرفات مدروسة بشكل أنها تحقق العدالة للمستشفيات كما للأطباء الذين ينطبق عليهم أيضا مبدأ عدم قبض فروقات، لأنهم سيقبضون بموجب الزيادات الجديدة أتعابا عادلة توازي الأعمال الطبية وفي مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر".
 
وقال: "إن إسراع المستشفيات في عمليات الفوترة سيساعدها على قبض مستحقاتها بسرعة أكبر"، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بمكننة عملية الفوترة من أجل تسريع إعطاء الحقوق المالية. وشدد في هذا المجال على ضرورة عدم تخطي السقف المالي المحدد.
 
وشدد الأبيض على "وجوب أن تنعكس الزيادات تحسينًا لأوضاع الموظفين، وافتتاحا لأقسام طبية جديدة"، لافتا إلى أن "الوزارة ماضية قدما في دعم هذه المستشفيات وزيادة العمل فيها".
 
وأشار الى أن "أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لأي استفسار وتوضيح"، واكد "الحرص على البدء بهذه المرحلة الجديدة بإيجابية وشفافية تحافظ على المريض أولا وتسهم في تطور النظام الصحي ثانيا". 
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