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لبنان
بيان لأمن الدولة يتعلّق بفرار داني الرشيد... هذه تفاصيله
Lebanon 24
28-03-2024
|
13:51
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:
بعد فرار الموقوف داني الرشيد من أحد سجون أمن الدولة في محلّة ساعة العبد وتواريه عن الأنظار، قامت المديريّة العامّة لأمن الدولة وبمتابعة مباشرة من قيادتها، بحملة تقصٍّ ومتابعة، تمكّنت خلالها من تحديد مكان تخفّي الرشيد داخل الأراضي السوريّة، وبعد تنسيق مشترك بين المديريّة والجهات السوريّة الأمنيّة المعنيّة، نفّذت قوّة من أمن الدولة عمليّة أمنيّة مشتركة داخل الأراضي السوريّة أفضت إلى توقيفه، وسُلّم إلى المديريّة العامّة للأمن العامّ اللبنانيّ للقيام بالإجراءات القانونيّة المطلوبة، على أن يحال مجدّداً على المديريّة العامّة لأمن الدولة صباح غدٍ الجمعة، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه تحت إشراف القضاء المختصّ.
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ولأنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة مؤتمنة على الحقيقة والقانون والحرّيّة، تشكر كلّ الإعلام اللبنانيّ على السواء، الذي أبدى اهتماماً استثنائياً بعمليّة الفرار هذه، وهذا ما عزّز لدينا عزيمتنا الوطنيّة التي لا تردّ على أيّ تشكيكٍ طبيعيّ أو مُفتعل، إلّا بالإنجازات الأمنيّة المناسبة، خدمةً للرسالة والواجب اللذين نذرت أمن الدولة حياتها من أجلهما.
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