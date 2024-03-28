"الحزب" يرمي ولا يخطىء... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة عن صواريخ "المقاومة"؟

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم"، أكّدت أنّ حجم إطلاق النار في اتجاه شمالي فلسطين المحتلة من لبنان،" يضاهي حجم ما أُطلق خلال حرب تموز، عام 2006"، مقدّرةً أنّ حزب الله سينفّذ إطلاق نار مكثّف وبحجم كبير، في حال اندلاع الحرب الشاملة مع لبنان.ووفقاً للأرقام التي ذكرتها الصحيفة، أُطلقت نحو 3000 قذيقة صاروخية، إلى جانب 1000 صاروخ مضاد للدروع، وعشرات الطائرات المسيّرة.أما في حرب تموز، فقُتل 44 جندياً و121 مستوطناً، فيما أُطلقت نحو 4000 قذيفة صاروخية، بحسب "إسرائيل هيوم".وأمام ذلك، وصفت الصحيفة ما يحدث عن الحدود اللبنانية - الفلسطينية بأنّه "حرب استنزاف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله"، مؤكدةً أنّ "وتيرة هذه الحرب تتسارع"، وسط غياب احتمال الانتقال إلى خطوة قد تعيد الأمن إلى مستوطني الشمال.ونقلت الصحيفة عن أحد المستوطنين قوله إنّ "حزب الله يعرف إلى أين يطلق ولا يخطىء"، وذلك في رده على رسالة وجّهتها قيادة الجبهة الداخلية، بشأن ارتياد إحدى المدارس بصورة طبيعية، خلال حديث بين مدير قسم التعليم وضابط أمن في المجلس الإقليمي مروم هغليل، وبين المستوطنين.وعلى الرغم من ذلك، زار وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، المنطقة الشمالية، حيث قال إنّ الحكومة "تعمل على فتح المؤسسات التعليمية في كل مكان في الشمال، في الأول من أيلول المقبل".من جهتها، أوضحت مصادر في قيادة الجبهة الشمالية، لجهات في المجلس الإقليمي، أنّ هذا "ليس وقت العودة"، ولذلك، "من غير الواضح لماذا يحاول رؤوساء السلطات تسريع خطة العودة إلى المستوطنات عند مطلع العام الدراسي"، بحسب "إسرائيل هيوم". (الميادين)