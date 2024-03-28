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لبنان

عاجل من الجنوب... إسرائيل تُرسل أحد أبرز فرقها العسكريّة إلى الحدود مع لبنان

Lebanon 24
28-03-2024 | 15:20
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، أن لواء النخبة في الجيش الإسرائيلي "غولاني" الذي انسحب من قطاع غزة في كانون الاول الماضي، وصل إلى الحدود مع لبنان ليبدأ عمله هناك.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية - اللبنانية تحت اسم لواء "الجبال"، في إطار تعديل الردّ العملياتي على الحدود الشمالية. (روسيا اليوم)
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