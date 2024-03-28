في القبة... إشكال تطوّر إلى تبادل إطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في محلة مشروع الحريري في منطقة القبة بين ر.ج وخ.ج وع.د مع ب.س، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار، من دون وقوع إصابات.





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