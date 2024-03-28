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لبنان

في القبة... إشكال تطوّر إلى تبادل إطلاق نار

Lebanon 24
28-03-2024 | 15:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في محلة مشروع الحريري في منطقة القبة بين ر.ج وخ.ج وع.د مع ب.س، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار، من دون وقوع إصابات.

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القبة

إشكال

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