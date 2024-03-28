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لبنان

بالصورة... شاهدوا ما يجري قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
28-03-2024 | 16:05
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وسط الأنباء عن توجّه لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي شمالا إلى الحدود مع لبنان، انتشرت صورة في الإعلام العبري تُظهر إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بسواتر إسمنتية ضخمة وعالية.
 
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وتُعتبر كريات شمونة من المستوطنات الإسرائيليّة التي تضرّرت بشدّة، جراء قصف "حزب الله" لمناطق الجليل، القريبة من لبنان.
 
 
صورة تظهر إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بالسواتر الإسمنتية (صورة)

لبنان

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