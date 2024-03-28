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لبنان

كيف يبدو الوضع الأمنيّ في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
28-03-2024 | 17:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الهدوء يُسيطر على كافة القطاعات الحدوديّة في جنوب لبنان.
 
 
وأشارت إلى غياب تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة في أجواء غالبيّة المناطق الجنوبيّة.
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