كيف يبدو الوضع الأمنيّ في جنوب لبنان؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الهدوء يُسيطر على كافة القطاعات الحدوديّة في جنوب لبنان.

وأشارت إلى غياب تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة في أجواء غالبيّة المناطق الجنوبيّة.