نقل جثة إمرأة من عين الرمانة إلى المستشفى

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة إمرأة من التابعية السورية من عين الرمانة-بعبدا، إلى مستشفى الحياة.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية.