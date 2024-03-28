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لبنان

نقل جثة إمرأة من عين الرمانة إلى المستشفى

Lebanon 24
28-03-2024 | 17:58
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة إمرأة من التابعية السورية من عين الرمانة-بعبدا، إلى مستشفى الحياة.
وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية.
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عين الرمانة

جثة

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