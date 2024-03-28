"نداء الوطن" توقّفت ورقياً

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اعلنت صحيفة" نداءالوطن" الاتي: بين أيدي القراء العدد الأخير من الطبعة الورقية لـ«نداء الوطن». فهي ستتوقف بسبب تعثر مالي فرض اتخاذ هذه الخطوة.تستمر الصحيفة في الصدور عادية بعد عطلة الأعياد في صيغة pdf بالتزامن مع الموقع الالكتروني طوال شهر نيسان، الفترة التي سيتقرر فيها استمرار الصحيفة إذا نجح تفاوضها مع مهتمين بتمويل يتناسب وقضيتها السياسية السيادية، أو توقفها.إدارة الاشتراكات ستتواصل مع المشتركين الذين يستطيعون استعادة قيمة المتبقي من اشتراكاتهم، إذا تقرر وقف العمل نهائياً بالنسخة الورقية في نهاية الشهر المقبل. وهي ستتولى التواصل مع المشتركين في هذا الشأن مقدرة تفهمهم للأوضاع الطارئة.