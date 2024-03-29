قرار بالرد على جعجع

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بالرغم من محاولة "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل التقارب بشكل دائم مع "القوات اللبنانية" الا ان المرحلة الاخيرة حسمت عدم وجود رغبة مقابلة من معراب، وهذا ما هدد بعودة الخلاف الى سابق عهده.وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريحات رئيس "القوات" سمير جعجع الاخيرة ضد "التيار" استفزت العونيين بشكل كبير واخرجتهم عن صمتهم الهادف الى عدم قطع الطريق لاي امكانية تحالف مع القوات والمعارضة.وتشير المصادر إلى أن قرارا اتخذ بالرد على جعجع من قبل القياديين العونيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما حصل مساء امس، ما يعني ان باسيل لم تعد لديه امال واسعة بإمكانية التقاطع او التحالف مع خصومه السابقين.