Advertisement

لبنان

قرار بالرد على جعجع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-03-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1180588-638472979359240425.jpg
Doc-P-1180588-638472979359240425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من محاولة "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل التقارب بشكل دائم مع "القوات اللبنانية" الا ان المرحلة الاخيرة حسمت عدم وجود رغبة مقابلة من معراب، وهذا ما هدد بعودة الخلاف الى سابق عهده.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريحات رئيس "القوات" سمير جعجع الاخيرة ضد "التيار" استفزت العونيين بشكل كبير واخرجتهم عن صمتهم الهادف الى عدم قطع الطريق لاي امكانية تحالف مع القوات والمعارضة.
Advertisement
وتشير المصادر إلى أن قرارا اتخذ بالرد على جعجع من قبل القياديين العونيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما حصل مساء امس، ما يعني ان باسيل لم تعد لديه امال واسعة بإمكانية التقاطع او التحالف مع خصومه السابقين.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-03-29
04:42 | 2024-03-29
04:35 | 2024-03-29
04:28 | 2024-03-29
04:28 | 2024-03-29
04:19 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24