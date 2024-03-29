التوتر يتصاعد جنوباً.. وقصف على اكثر من جبهة

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يسيطر التوتر على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا مع استمرار التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل بين عناصر من حزب الله وقوات الجيش الاسرائيلي حيث جددت القوات الاسرائيلية اعتداءاتها على أطراف راشيا الفخار وكفرحمام ومزرعه حلتا بين الفرديس وراشيا الفخار خراج الهبارية قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي كما طاولت هذه الاعتداءات وادي شبعا والجهة الشمالية منها.في المقابل، استهدف عناصر حزب الله موقع للجيش الاسرائيلي في تلة السماقة ورويسات العلم وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة كما طاولت الاشتباكات أيضا ثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وتلال عرمتى والاحمدية في إقليم التفاح وجبل صافي.