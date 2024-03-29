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لبنان

المعارضة: أزعور مرشّحنا ونرفض هذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-03-2024 | 02:45
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ابدى مصدر نيابيّ مُعارض رفضه أنّ تقوم الدول الخمس المعنيّة بالملف اللبناني، بفرض مرشّحٍ على اللبنانيين.
وأشار إلى أنّ مهمّة الدول الخمس هي المُساعدة في إنهاء الشغور الرئاسيّ، وتحفيز النواب على ممارسة واجبهم الدستوريّ، وليس الترويج لأسماء مرشّحين.
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وشدّد  على أنّ جهاد أزعور لا يزال مرشّح المعارضة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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