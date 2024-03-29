المعارضة: أزعور مرشّحنا ونرفض هذا الأمر

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ابدى مصدر نيابيّ مُعارض رفضه أنّ تقوم الدول الخمس المعنيّة بالملف اللبناني، بفرض مرشّحٍ على اللبنانيين.وأشار إلى أنّ مهمّة الدول الخمس هي المُساعدة في إنهاء الشغور الرئاسيّ، وتحفيز النواب على ممارسة واجبهم الدستوريّ، وليس الترويج لأسماء مرشّحين.وشدّد على أنّ جهاد أزعور لا يزال مرشّح المعارضة.