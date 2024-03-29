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لبنان
في الكورة.. مداهمة للمخابرات وهذا ما تم ضبطه
Lebanon 24
29-03-2024
|
02:17
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داهمت قوة من المخابرات توأزها دورية من الجيش احدى الشقق السكنية في منطقة ضهر العين في الكورة عائدة لمطلوبين دون العثور عليهم، وبحسب ما افادت المصادر ان جرى ضبط ممنوعات داخل الشقة ومصادرتها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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