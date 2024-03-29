في الكورة.. مداهمة للمخابرات وهذا ما تم ضبطه

داهمت قوة من المخابرات توأزها دورية من الجيش احدى الشقق السكنية في منطقة ضهر العين في الكورة عائدة لمطلوبين دون العثور عليهم، وبحسب ما افادت المصادر ان جرى ضبط ممنوعات داخل الشقة ومصادرتها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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