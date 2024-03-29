علِم "لبنان24" أنّ متطوعي الدفاع المدني الذين جرى تثبيتهم قبل أشهر، يتوجّهون خلال أيام لشلّ كافة المراكز في كل الأراضي اللبنانية إن لم يتم البت بمصير مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ آب 2023، تاريخ صدور قرار تثبيتهم.

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وخلال الساعات الماضية، ساد إستياءٌ عارم أوساط متطوعي الدفاع المدني إثر عدم إعلان لجنة الدفاع النيابية بعد اجتماعها يوم أمس، الوصول إلى خلاصة واضحة تنهي ملف التثبيت بخواتيم يطالب بها المتطوعون.



وأشارت المعلومات إلى أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، فإن عناصر الدفاع المدني سيعلنون التصعيد، وستكون خطوة وقف المهمات وعدم تلبية أي نداء يصل إلى المراكز، هو محطة أولى لتحركهم في حال لم تتم معالجة الموضوع المتعلقة برواتبهم من جهة ووصول لجنة الدفاع النيابية إلى خلاصة واضحة تعالج ملف التثبيت بكافة جوانبه القانونية من جهة أخرى.



مصادر نيابية قالت لـ"لبنان24" إنَّ هناك مساعٍ لحلحلة الملف، مشيرة إلى أنّ الجهود تصبّ الآن للوصول إلى صيغة واضحة تساهم في صرف مستحقات ورواتب المتطوعين المتراكمة قبل الأعياد، مع وضع صيغة واضحة لملف تثبيتهم تُنهي الجدل القائم بشأنه وتعالج الثغرات الموجودة فيه على المدى الطويل.